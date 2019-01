Allegri: “Col Chievo vietato adagiarci. Dobbiamo imparare a chiudere le partite”

Il tecnico presenta Juve-Chievo: "Giocheranno Perin e Rugani. Khedira il nostro acquisto di gennaio, Spinazzola via solo se arriva un sostituto"

Dopo il trionfo in Supercoppa, testa al campionato. Massimiliano Allegri è insaziabile e contro il Chievo pretende il massimo impegno. “Dobbiamo imparare a chiudere le partite: quando gli avversari stanno per morire noi dobbiamo ucciderli – ha detto in conferenza stampa il tecnico della Juventus -. Dobbiamo prendere seriamente il campionato perché il rischio più grosso è adagiarsi un po’”.

Allegri anticipa alcune scelte di formazione: “Giocheranno Perin e Rugani. In difesa riposerà uno tra Chiellini e Bonucci. A destra De Sciglio, perché Cancelo sta recuperando”. Poi fa il punto sugli infortunati: “Proveremo a recuperato Mandzukic con la Lazio, Benatia è fuori per l’infiammazione muscolare, Pjanic è migliorato e ha una settimana in più visto che è squalificato, Cuadrado morto”.

Sul mercato: “Il nostro acquisto di gennaio sarà Khedira, Spinazzola andrà via solo se arriverà un sostituto”.