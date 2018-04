Allegri: “Con il Milan vittoria della pazienza. Ora il Real Madrid, una sfida straordinaria”

Dalla gioia per i tre punti contro il Milan all’emozione di poter giocare un quarto di finale del fascino di Juventus-Real Madrid. I bianconeri sono tornati al lavoro anche nel giorno di Pasqua, dopo la “vittoria della pazienza” come da tweet di Max Allegri a poche ore dal 3-1 contro i rossoneri: “Ma è ancora lunga – ha ammonito i suoi il tecnico, che ha poi focalizzato l’attenzione sull’andata dei quarti di Champions con il Real -, e ora pensiamo a una sfida straordinaria”. La missione è andata a buon fine: alla vigilia Allegri ha chiesto i tre punti non solo per riprendere a correre in campionato, ma anche per arrivare con il giusto entusiasmo all’appuntamento europeo. La vittoria è arrivata, seppur con sofferenza e soprattutto grazie a “forza, cinismo e convinzione” affidandosi alle parole di capitan Buffon: “ora testa a martedì”.

BENATIA: “NON CAPISCO I FISCHI DEI TIFOSI”

Juventus che ha già ripreso gli allenamenti: seduta di scarico per i calciatori impegnati nel posticipo di ieri sera con il Milan, a cui si sono uniti, per la gioia di Allgri, anche Alex Sandro e Bernardeschi, ancora in dubbio per il match con le “merengues”. Martedì servira’ una prestazione differente da parte dei bianconeri per reggere l’impatto dell’ondata madrilena, viste anche le assenze degli squalificati Pjanic e Benatia. Proprio il centrale marocchino ha commentato i fischi dell’Allianz Stadium durante la sfida di ieri sera, quando i bianconeri non riuscivano a sbrogliare la matassa Milan subendo anche le iniziative della squadra di Gattuso: “Da sei anni che la Juve vince – ha detto al termine della partita -, siamo primi in campionato, giochiamo tra due giorni un quarto di finale di Champions contro il Real Madrid, siamo in finale di Coppa Italia. Non riesco a capire cosa si possa fare di meglio”.

KHEDIRA: CONTENTO PER LA VITTORIA

Fischi che hanno colpito in primis Khedira, non in particolare evidenza fino all’assist per Cuadrado e al gol del 3-1: “Sono molto contento per la grande vittoria e per il mio gol – ha spiegato il tedesco, rispondendo scherzosamente a chi lo accusava di segnare poco -. Ai miei amici che dicono che non sono mai coinvolto nei gol rispondo ‘silenzio’. Uno speciale ringraziamento ai tifosi per la grande atmosfera di stasera”. La miglior risposta l’ha sicuramente data sul campo, facendo volare la Juventus a +4 sul Napoli.