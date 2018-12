Allegri: “Contro l’Atalanta Ronaldo partirà dalla panchina”

Per la prima dall’inizio della sua avventura alla Juventus, Cristiano Ronaldo non partirà titolare. Domani a Bergamo, contro l’Atalanta, il campione portoghese partirà dalla panchina. A confermarlo, mister Allegri: “Guarderemo la partita insieme. Sono molto contento per quello che sta facendo, anche perché quella di quest’anno è stata la sua miglior partenza a livello sia di gol che di numeri”. Domani, però, non sarà tra gli undici dall’inizio: “Abbiamo bisogno che lui sia al top a marzo, quando arriveranno le sfide decisive di Champions: lui dovrà essere decisivo come tutti gli altri. Ma lui ancora di più come è stato negli ultimi anni”. Di certo per la trasferta in terra lombarda mancheranno Barzagli, Bernardeschi, Cuadrado e anche Matuidi, vittima di un attacco influenzale. Uno tra Bonucci e Chiellini non sarà tra i titolari, mentre Khedira dovrebbe esserci dal primo minuto.