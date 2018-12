Allegri contro De Laurentiis e le polemiche sugli arbitri: “Mi girano le scatole”

L'allenatore bianconero attacca il patron del Napoli: "In Italia non si migliorerà mai"

“Mi girano le scatole”. Esordisce così Massimiliano Allegri, ai microfoni di Sky. Non ce l’ha con i suoi per il pareggio sul campo dell’Atalanta (2-2), ma con le dichiarazioni della vigilia di Aurelio De Laurentiis. All’allenatore della Juve non sono andate giù le parole del patron del Napoli sugli arbitri (duro attacco a Mazzoleni, che dirigerà la sfida di San Siro tra l’Inter e i partenopei).

“In Italia viene concesso di tutto e di più e purtroppo non si migliorerà mai. Non è carino, né elegante fare certe dichiarazioni. Io sto sempre zitto, non parlo mai, ma se non siamo noi a educare i tifosi è sbagliato” ha dichiarato l’allenatore toscano, perplesso sul secondo giallo a Bentancur.

SULLA PARTITA.

“Abbiamo fatto un buon primo tempo, poi siamo rimasti in dieci. Sapevamo che avremmo dovuto battagliare, comunque è stato un buon risultato contro una buona squadra”.