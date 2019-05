Allegri: “Il derby è uno stimolo per Ronaldo, in difesa spazio a Bonucci e Chiellini”

Massimiliano Allegri presenta in conferenza stampa il derby in programma domani sera allo Stadium contro il Torino: “È una partita importante, una bella sfida”, dice l’allenatore bianconero come riporta il sito ufficiale della Juventus.

“Il Torino in 17 trasferte di campionato ha perso solamente una volta. Mazzarri sta facendo un lavoro straordinario, è in lotta per un posto in Champions League, ha una squadra solida e fisica. Noi dobbiamo giocare come il secondo tempo contro l’Inter e cercare di portare a casa una bella vittoria”.