Allegri e Douglas Costa predicano cautela: “Allungo decisivo? Non è ancora finita”

“Douglas ingresso decisivo? Dobbiamo ringraziare Pjanic che si è fatto male perché magari in quel momento non avrei cambiato. Douglas e Higuain erano due giocatori che volevo mettere per cambiare la gara. Ho scelto il brasiliano per allargare la Samp“. Così, Massimiliano Allegri, commenta ai microfoni di Premium Sport la vittoria della sua Juve sulla Samp che proietta i bianconeri a + 6 sul Napoli.

ALLUNGO DECISIVO? ASSOLUTAMENTE NO

“Allungo decisivo per lo scudetto? Assolutamente no” ha aggiunto Allegri. “Era importante vincere dopo Madrid – ha proseguito – e i ragazzi sono sati bravi perché non era facile dopo una gara dispendiosa come quella col Real. Dovevamo essere attenti e giocare una partita intelligente: abbiamo aspettato il momento giusto e siamo stati bravi. Howedes? Era un match difficile e lui stava bene. Ha avuto un’annata nefasta perché è stato fuori a lungo. Ma credevo che questa fosse la gara giusta per lui”.

HOWEDES? CONTENTO PER IL SUO GOL

“Howedes ha dimostrato di essere un giocatore importante – ha sottolineato Allegri – è stato il titolare della Germania Campione del Mondo. Sono contento per il suo gol, se lo meritava perché è un grande professionista e un ragazzo serio”.

TOTALE SINTONIA CON LA SOCIETA’

Poi l’allenatore è tornato sull’argomento “futuro”: “forse sono state travisate le mie parole. Ho solo detto che come sempre mi incontrerò con la società per programmare il futuro. Ho un contratto fino al 2020 e c’è totale sintonia con la società. Quando finisce il campionato vado in vacanza e non penso neanche al mercato. A quello ci pensa la società. Poi nel calcio bisogna fare un passo alla volta, magari non vinciamo niente e a qualcuno potrebbero nascere dei dubbi”.

PASSO PER LO SCUDETTO MA NON E’ ANCORA FINITA

Anche Douglas Costa ha parlato nel dopopartita. “E’ stata una delle migliori partite da quando sono arrivato alla Juventus. Spero di continuare così e regalare tanti assist ai miei compagni” ha detto ai microfoni di Premium Sport al termine del match. “Andiamo avanti per il nostro obiettivo, oggi abbiamo fatto un passo importante ma non e’ finita: ora – ha concluso il brasiliano – dobbiamo pensare alla prossima partita”.