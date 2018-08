Allegri e la ricetta per vincere: “Servono sacrificio, rispetto e cuore”

Il tecnico della Juventus: "C'è ancora troppo entusiasmo per l'arrivo di Ronaldo, non è vero che sarà tutto facile"

Invita tutti alla calma, Massimiliano Allegri. L’allenatore della Juventus sa benissimo che con l’arrivo di Cristiano Ronaldo l’asticella si è alzata: i tifosi vogliono la Champions. “Non bisogna dare nulla per scontato” ha detto il tecnico toscana dopo il ko col Real Madrid nell’ultima gara in terra americana.

“Gli arrivi che ci sono stati, soprattutto quello di Cristiano Ronaldo non cambia nulla come obiettivi rispetto agli anni passati, hanno solo spostato l’ago della bilancia sul fatto che tutti pensano che sia tutto facile. Ma non è così” ha detto.

“C’è bisogno di equilibrio e sacrificio, invece c’è ancora troppo entusiasmo per l’arrivo di Ronaldo. Nella nuova stagione partiamo alla pari degli altri e per vincere servono sacrificio, rispetto e cuore. Senza queste cose sarà difficile portare a casa i trofei”.