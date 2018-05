Allegri giura fedeltà alla Signora: “Sono legato alla Juve, qui sto benissimo”

“Sono legato alla Juventus e sto benissimo alla Juventus”. Massimiliano Allegri rimanda alla fine della stagione i discorsi relativi al suo futuro (tra le voci anche quella che lo vuole sulla panchina dell’Arsenal). “In questo momento l’unica cosa che conta sono il settimo scudetto e la coppa Italia che sarebbe un’altra bella soddisfazione”, aggiunge il tecnico bianconero alla vigilia dell’impegno di campionato col Bologna.

“CASO TAGLIAVENTO NON ESISTE”

“In Italia piace fare un po’ di commedia. In settimana è stata fatta una commedia un po’ lunga…” dice poi l’allenatore chiudendo così la polemica sul suo saluto al quarto uomo Tagliavento dopo la vittoria di San Siro contro l’Inter. “Io infastidito? Relativamente… Le immagini hanno confermato un episodio che non esiste” ammette ancora il tecnico.

DYBALA VUOLE DARE ANCORA MOLTO ALLA JUVE

“Paulo è concentrato e vuole dare ancora molto alla Juventus” prosegue spegnendo sul nascere le voci di un possibile passaggio di Dybala al Bayern. “Quest’anno ha fatto una grande stagione e ha ancora margini di crescita importanti per arrivare ad essere uno dei top player del calcio mondiale”, aggiunge il tecnico della Juventus. “Sta a lui e alla sua voglia di mettersi in discussione”. Allegri ha annunciato che domani sera Dybala farà coppia in attacco con Higuain: “in queste partite devono fare i gol scudetto”.

“DOMANI DOBBIAMO VINCERE”

“Domani dobbiamo vincere per preparare al meglio la Coppa Italia, altrimenti ci incasiniamo di nuovo” rilancia quindi Allegri pretendendo concentrazione dalla Juventus nel terz’ultimo turno di campionato contro il Bologna. “Mancano 20 giorni alla fine della stagione – osserva il tecnico -, domani affronteremo un Bologna che gioca bene, con giocatori di qualità e che verrà qui per fare un’impresa storica”. Vietate dunque le distrazioni: “Nelle ultime uscite abbiamo preso sei gol, tre su palle inattive. Non siamo stati molto solidi, domani dovremmo esserlo perché l’aspetto psicologico cambia la partita. Alla fine del primo tempo, a Milano, avevo detto che l’unico rischio era uscire dalla partita e così è stato. Dobbiamo affrontare il Bologna con grande determinazione e rispetto, facendo tesoro di quello che abbiamo passato e lasciato, vedi Crotone. I ragazzi lo sanno, ora c’è anche entusiasmo, che non deve cadere in presunzione o superficialità. Perché domani è un altro passo in avanti verso lo scudetto”.

VAR STRUMENTO CHE AIUTA TANTO

La Var in Europa “non è un’emergenza, è uno strumento che aiuta molto se usato con criterio”. Così poi Massimiliano Allegri in merito all’opportunità della moviola in campo anche in Europa. “In Italia la stanno utilizzando molto bene, sono molto migliorati rispetto al periodo di adattamento iniziale. Credo che questo avverrà anche in Europa”, aggiunge il tecnico della Juventus. Un applauso alla Roma: “C’è da farle i complimenti per la partita con il Liverpool. Il calcio italiano ha avuto negli ultimi quattro anni una squadra che ha giocato due finali, una semifinale, la Lazio un quarto di finale. Tutto questo disastro nel nostro calcio non esiste. Ci sono squadre come Barcellona e Real Madrid che comandano, e vincono, ma direi che abbiamo fatto passi in avanti”.