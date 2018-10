Allegri in conferenza stampa: “Marotta? C’è dispiacere, ma pensiamo al campo. Serve un ulteriore salto di qualità”

E’ tempo di Champions per la Juventus: dopo la vittoria sul Napoli in campionato i bianconeri si concentrano sulla sfida allo Young Boys di domani. L’obiettivo per Allegri è duplice: “Fare un passetto in avanti rispetto a noi stessi e arrivare a sei punti in classifica”. Dimenticando, almeno per qualche ora, l’addio di Giuseppe Marotta, notizia “ancora fresca, ma che è normale provochi grande dispiacere: ci sarà un periodo di assestamento, fortunatamente c’è una partita importante di Champions e penseremo subito al campo per non vanificare quanto di buono fatto in Spagna”.

“LE PARTITE VANNO GIOCATE E VINTE”

Il rischio del troppo facile sulla carta è sempre in agguato: “Le partite vanno giocate e vinte – spiega il mister – serve rispetto, loro vincono da tante partite, hanno un allenatore che ha costruito una bella solidità difensiva, hanno fisicità. Non sarà semplice se non la prenderemo con l’atteggiamento giusto“.

L’ASSENZA DI RONALDO

Non ci sarà Cristiano Ronaldo, squalificato per un turno dopo l’espulsione rimediata con il Valencia: “Aveva bisogno di rifiatare, non si è mai fermato. Curioso di vedere la Juve senza di lui? A Valencia è già successo e abbiamo giocato anche in 10. Fortunatamente è stato squalificato solo per una giornata, così ce l’avremo a Manchester“.

SERVE UN ULTERIORE SALTO DI QUALITA’

Se la prestazione di CR7 e la vittoria di sabato sono stati luce negli occhi dell’allenatore dei bianconeri, gli ultimi 20 minuti di partita non sono piaciuti ad Allegri, che chiede ai suoi un ulteriore salto di qualità: “Non sono piaciuti neanche ai ragazzi, abbiamo smesso di correre e concesso un’occasione al Napoli con Callejon. Dovremo essere precisi nei passaggi, giocare di squadra e andare a sei punti facendo un altro passetto in avanti verso il passaggio del turno”.