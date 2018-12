Allegri: “Juve in crisi? Forse a qualcuno il panettone è andato di traverso”

“Juve in crisi? Se ne sento parlare vuol dire che, forse, a qualcuno il panettone è andato di traverso. Se si scherza, forse lo posso accettare…”. Massimiliano Allegri replica così, alla vigilia della partita casalinga contro la Sampdoria, a chi ha intravisto nel pareggio di Bergamo una Juventus in crisi.

SEDICI VITTORIE E DUE PAREGGI NON SONO POCHI

“Tolta la partita di domani, la squadra ha fatto 16 vittorie e 2 pareggi, non sono pochi – osserva -. Poi siamo arrivati primi nel girone di Champions. Mal che vada chiudiamo a 50 punti, non mi sembrano pochi”.

VINCERE DOMANI E GIRARE A 53 PUNTI

“C’è orgoglio e soddisfazione per quello che abbiamo fatto tutti assieme – prosegue Allegri – ma non basta per vincere o creare i presupposti per quello che dovremmo fare. Dobbiamo avere un profilo basso, non parlare tanto e vincere, che è la cosa più importante. Dobbiamo vincere domani e girare a 53 punti. I record non portano trofei ma ti aiutano ad alzare l’asticella per arrivare agli obiettivi”.

DOMANI CI SARA’ BISOGNO DEI TIFOSI

Battere i blucerchiati per chiudere nel migliore dei modi il 2018, è quello che chiede alla Juventus il tecnico bianconero. “La Sampdoria nelle ultime 7 ne ha persa una sola, la Samp è in corsa per la Champions. Noi dobbiamo fare i 3 punti per chiudere bene l’anno e andare in vacanza sereni -prosegue l’allenatore toscano-. Servirà una partita importante, dobbiamo tirare fuori le ultime energie prima della pausa. Domani più che mai ci sarà bisogno dei tifosi”.

CONTRO L’ATALANTA RISULTATO STRAORDINARIO

Per quanto riguarda il 2-2 di Bergamo, Allegri aggiunge.”Abbiamo fatto bene contro una squadra molto fisica. Abbiamo ottenuto un risultato straordinario in dieci per 50 minuti contro l’Atalanta, e abbiamo fatto un finale in crescendo. La squadra ha fatto 16 vittorie e 2 pareggi, male che vada chiudiamo a 50 punti, che non sono pochi. Siamo arrivati primi nel girone di Champions”.

BONUCCI RIPOSA, GIOCA RUGANI

Per quanto concerne la formazione, il tecnico bianconero ha annunciato che “in porta giocherà Szczesny” mentre “Matuidi ha avuto un’influenza, Benatia un’infiammazione e rientra Bernardeschi“. In difesa ci sarà “Rugani e Bonucci riposa“. Infine Allegri ha parlato anche di Quagliarella, protagonista fin qui di un inizio di stagione straordinario con la Sampdoria. “E’ un giocatore straordinario”, ha detto.

NAPOLI RESTA CONCORRENTE PER SCUDETTO

“Per noi il Napoli è una diretta concorrente per lo scudetto finché non ci sarà il verdetto della matematica, ma se ne parlerà ad aprile” prosegue Allegri. E a proposito dei blucerchiati, prossimi avversari domani: “La Sampdoria è una squadra in grande forma, sta lottando addirittura per la Champions. Però noi dobbiamo prendere i tre punti, altrimenti andiamo in vacanza col giramento di scatole. Dobbiamo tirare fuori le ultime energie che abbiamo prima della sosta”.

IO AL MANCHESTER? STO BENE ALLA JUVE

“Ho un contratto di un anno e mezzo alla Juve, stiamo facendo grandi cose insieme e si va avanti così senza alcun problema. Ma giugno è ancora lontano, magari perdo due o tre partite e vengo messo in discussione” sottolinea ancora il tecnico bianconero commentando le voci su un suo possibile passaggio al Manchester United.

CORI RAZZISTI? SERVONO MISURE PREVENTIVE

Infine una battuta anche sul caso Koulibaly. “Fermare le partite è solo un impatto momentaneo, bisogna essere preventivi: negli stadi c’è la tecnologia per prendere chi fa casino”. E’ il pensiero del tecnico della Juventus, riguardo all’opportunità di fermare le partite in presenza di cori razzisti. Per quanto concerne la morte del tifoso interista nei tafferugli che hanno preceduto Inter-Napoli, il tecnico livornese è lapidario: “Le nostre parole sono molto pesanti, dobbiamo essere più responsabili e usare un briciolo di intelligenza per non alimentare l’esasperazione che è già presente. Bisogna fare perché altrimenti non serve a niente: spiace perché il 26 allo stadio c’erano tante persone e bambini. Se non li educhiamo il fatto in sé non vuol dire nulla”. “Chiudere gli stadi? Non so se è giusto o meno, non dipende da me. E’ un problema che viene risolto momentaneamente, il problema deve essere affrontato a monte”, ha concluso Allegri.