Allegri: “La partita di Milano sarà decisiva per il nostro campionato”

Massimiliano Allegri analizza la sconfitta della sua Juve contro il Napoli. Un ko pesante perché porta gli azzurri a -1 dalla vetta. “Non abbiamo marcato sull’angolo e abbiamo subito gol. Ora testa alla partita di Milano che sarà come una finale per noi. Il Napoli in questo momento ha grande entusiasmo, per questo motivo il match con l’Inter sarà decisivo per il nostro campionato”.