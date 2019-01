Allegri di nuovo nel mirino del Real Madrid: Perez pronto all’assalto

Il no della scorsa estate non gli è bastato. Florentino Perez ci riprova: vuole Massimiliano Allegri per rilanciare il Real Madrid. Ne è sicuro ‘El Chiringuito Tv’, programma molto vicino all’ambiente Real: il presidentissimo tenterà un nuovo assalto al termine della stagione con la speranza di incassare il sì del tecnico livornese.

Non sarà affatto semplice: senza Cristiano Ronaldo, i blancos si sono sgretolati e in tanti – a partire dal Pallone d’Oro Modric per arrivare a Isco – non vedono l’ora di cambiare aria.

Insomma, servirà una vera e propria rivoluzione ed è noto come la Casa Blanca non faccia della pazienza la sua arma migliore. Allegri si accollerà questo rischio?