Allegri: “Nelle difficoltà i ragazzi hanno reagito, ma ora più concentrazione”

Dopo la rimonta contro la Lazio il tecnico della Juve chiede ai suoi di recuperare in vista della Coppa Italia. Si torna in campo mercoledì

“Nelle difficoltà i ragazzi hanno reagito”. Massimiliano Allegri applaude lo scatto d’orgoglio che ha permesso alla Juventus di rimontare, e battere, la Lazio all’Olimpico. Per i bianconeri, diciannove vittorie su ventuno partite, i punti di vantaggio sul Napoli, secondo in classifica, sono diventati undici.

RECUPERIAMO CONCENTRAZIONE PER LA COPPA

“Recuperiamo subito la miglior concentrazione per la Coppa Italia“, aggiunge però il tecnico bianconero nel consueto tweet post-partita. La Juventus tornerà in campo mercoledì, a Bergamo, contro l’Atalanta.