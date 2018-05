Allegri: “Noi i migliori in Italia da 7 anni”

Il tecnico della Juve respinge le critiche: "Non è giusto sminuire questa squadra". Il futuro sarà ancora a tinte bianconere

Settimo scudetto di fila, il quarto consecutivo per Massimiliano Allegri. “Abbiamo combattuto con il Napoli per tutta la stagione e gli facciamo i complimenti. Ma noi siamo stati i migliori” ha detto l’allenatore bianconero ai microfoni di “Serie A Live”. Coppa Italia e tricolore: “è mancata soltanto la ciliegina sulla torta, ovvero la Champions League”.

Guai, però, a criticare la Vecchia Signora. “Non è giusto: questa squadra vince in Italia da 7 anni di fila e ha sfiorato il successo anche in Europa”.

SU BUFFON.

“Non c’era modo migliore per chiudere quest’annata. Gigi andava omaggiato per tutto quello che ha fatto. C’era un’atmosfera bellissima”.

FUTURO E RINFORZI.

Difficile immaginare un futuro senza Allegri. Il tecnico livornese continuerà la sua avventura nella Torino bianconera, a meno di clamorosi colpi di scena. “La prossima settimana ci incontreremo per pianificare il futuro. Non è facile trovare i giocatori adatti, l’importante è non scendere di livello Ora, però, godiamoci la festa”.