Allegri non ha dubbi: “Io ancora alla Juve? Percentuale che resti è altissima”

Il tecnico bianconero: "Ci incontreremo con la società per pianificare i programmi e rendere competitiva la squadra anche per l'anno prossimo, come si è sempre fatto"

“Una percentuale sulla mia permanenza alla Juventus? Altissima, ma non ho mai avuto dubbi. La prossima settimana ci incontreremo per pianificare i programmi e capire cosa vuole fare la società per rendere competitiva la squadra anche per l’anno prossimo, come si è sempre fatto”. Lo ha detto il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, intervenendo in conferenza stampa a Vinovo alla vigilia dell’ultimo match di campionato domani all’Allianz Stadium contro il Verona.

“ALLA JUVE STO BENE”

“Non vedo elementi che mi possano far cambiare idea: alla Juve sto bene, ho un ottimo rapporto con la società. Ma è normale vedersi per capire insieme e con lucidità le cose che bisogna fare. Se avrò intenzione di andare via, sarà la società la prima a saperlo, è sempre stato così. Ma adesso gustiamoci la festa di domani” ha poi precisato Allegri sempre a proposito del suo futuro.

“MANCA RISPETTO CHI NON FA I COMPLIMENTI ALLA JUVE”

“C’è da fare i complimenti al Napoli per la sua stagione straordinaria. Ma non si può mettere a confronto una squadra che vince 4 scudetti e 4 Coppe Italia e che gioca due finali di Champions con un’altra che ha fatto grandissime cose ma non ha giocato neppure una finale. Chi non ci fa complimenti manca di rispetto per il lavoro degli straordinari ragazzi della Juve” ha infine aggiunto il tecnico bianconero, tracciando il bilancio della stagione.