Allegri non si fida della Lazio: “Partita complicata, loro proveranno a batterci”

Il tecnico: "Serve continuità. Manca tanto allo scudetto e ogni vittoria che facciamo è una in meno per la conquista del titolo"

Allegri non si fida della Lazio. È sempre una partita complicata” spiega il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, in merito al match di domani sera a Roma contro la formazione biancoceleste. “Loro proveranno a battere una grande squadra per la prima volta in questa stagione” sottolinea l’allenatore bianconero.

SQUADRA FISICA, TIRANO MOLTO IN PORTA

“Sono una squadra fisica – continua – e in casa fanno prestazioni importanti e tirano molto in porta, in più vorranno riscattare la sconfitta di Napoli ma noi dobbiamo dare continuità perché manca tanto allo Scudetto e ogni vittoria che facciamo è una in meno per la conquista del titolo. Infine è sempre bello andare all’Olimpico, sarà una bella partita”.

ALLEGRI NON SI LAMENTA DELLE ASSENZE

Allegri non si lamenta delle assenze. E soprattutto delle partenze. “Non contano le assenze, ho 16 giocatori a disposizione, torna Cancelo, Pjanic lunedì si allena con la squadra. Mandzukic e Khedira rientrano con il Parma” spiega. “Benatia – rivela ancora – ha chiesto di andare via, ha fatto una scelta diversa dalle nostre intenzioni e la società l’ha accontentato. Insieme alla società abbiamo valutato i profili che potevamo portare qui alla Juventus e abbiamo avuto la fortuna che Caceres abbia accettato e io sono molto contento”.

CACERES FORTEMENTE VOLUTO

“Martin è stato fortemente voluto. Conosce l’ambiente, è affidabile e va a completare un reparto già forte – aggiunge Allegri -. Poi tra tre o quattro settimane riavremo Barzagli e quindi siamo a posto. Martin è un giocatore che conosco e secondo me può dare tanto alla Juventus”.