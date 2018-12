Allegri non si fida della Roma: “Sono pericolosi, giocherà Ronaldo”

Massimiliano Allegri presenta in conferenza stampa la sfida di campionato in programma domani sera allo Stadium contro la Roma. La prima certezza del tecnico della Juventus è che “Cristiano Ronaldo gioca. La Roma è una squadra molto valida dal punto di vista tecnico, l’unica italiana rimasta in Champions oltre a noi. Ce la aspettavamo in un’altra zona della classifica e non possiamo sottovalutare nessuna partita, anche perché la classifica è falsa. Quella vera la vedremo il 29 dicembre, a fine girone d’andata”.

Alla sfida la Juve arriva in buone condizioni: “I ragazzi hanno fatto una bella settimana, avevano bisogno di due giorni di riposo dopo tante gare. Cosa chiediamo a questa gara? I tre punti, ma sarà difficile. Soprattutto davanti sono pericolosi, sia che giochi Dzeko o Schick, El Shaarawy o Kluivert. E poi c’è Zaniolo che sta crescendo, Under che è pericoloso. Spinazzola? Sta bene, ma domani toccherà a De Sciglio e Alex Sandro. Cuadrado potrebbe essere operato, dobbiamo decidere però se può fare terapia conservativa”.

Intanto Allegri, che i calcoli difficilmente li sbaglia, fissa la quota scudetto: “Al momento dipende da quanto gira il Napoli, che al massimo potrebbe chiudere il girone d’andata a 47 punti. Credo che sia sugli 87-88 punti, a occhio e croce”. Quindi sul difficile momento di Di Francesco: “Ha dimostrato di avere tutte le qualità per far bene, lo dimostrerà anche in questa stagione”.