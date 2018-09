«Allegri? Quando perde non lo chiamo»

Pubblicazioni ufficiali non ce ne sono e in ogni caso loro faranno tutto il possibile per tenerle

nascoste. Eppure c’è sempre maggiore certezza sul fatto che la storia d’amore tra Massimiliano Allegri e Ambra Angiolini non potrà avere altro sbocco se non il matrimonio che per l’attrice e conduttrice romana sarebbe anche il primo.

Quattro figli in due, equamente distribuiti come sesso, paternità ed età, ma anche la voglia di mettere un punto e ricominciare. Secondo le ultime indiscrezioni l’allenatore juventino sarebbe passato all’azione, anche dopo aver conosciuto la famiglia della futura sposa,

facendole una proposta in piena regola con tanto di anello che lei sfoggia con disinvoltura ma ben sapendo di essere in una nuova fase bella della sua vita.

E intanto gli sta vicino, come e quando può. Lo ha confessato ai microfoni di Radio 2 parlando del suo rapporto con il fidanzato allenatore: «La regola per placarlo quando perde una partita? Mi accorgo delle situazioni. Non vado mai allo stadio, ho delle cose scaramantiche, poi mi aiuta il fatto di vivere a Brescia, quindi non ho subito il risultato

diretto. Quando esce dallo stadio va a casa, va con i suoi amici, io aspetto 48 ore. È un uomo molto serio sul lavoro, torna sempre con la squadra, segue tutte le sue regole. Le rispetto e intanto aspetto. So che tornerà».

A farle compagnia ci sono comunque sempre i due figli avuti da Francesco Renga. Una presenza non solo formale, ma di sostanza perché la loro presenza riempie tutti i vuoti e le è anche servita per uscire da una situazione umanamente delicata.

Ambra, infatti, non ha mai negato di aver sofferto di bulimia, ammette che in fondo si resta sempre un po’ bulimici per tutta la vita, ma l’arrivo di Jolanda, che qualche giorno fa era al

suo fianco quando ha incontrato Max a pranzo, ha rappresentato una svolta: «Mangiare tanto o non mangiare proprio non è un capriccio. Riuscii ad uscirne grazie alla radio, perché di notte una volta feci tutta una puntata su questo tema. Il cibo è la cosa più facile da trovare, riempie un vuoto. La bulimia vuol dire anche amare tantissimo, desiderare tanto di essere amata. L’atteggiamento un po’ bisogna coccolarlo, perché ti resta addosso. Se lo accetti non diventa malattia. Quando sono rimasta incinta di mia figlia Jolanda la fame d’amore si è finalmente placata». E adesso per tutto il resto c’è Allegri che entro la prossima estate potrebbe anche diventare suo marito a tutti gli effetti.