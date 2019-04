Allegri: “Resto alla Juve, ho un altro anno di contratto”

Il tecnico della Juventus ospite di Fazio Fazio: "Non accetto ramanzine da chi non è ferrato"

Ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa su Rai Uno, Massimiliano Allegri chiarisce dove allenerà il prossimo anno: “L’ho già detto, resto alla Juve. Ho ancora un anno di contratto e poi ci incontreremo col presidente”.

Il tecnico bianconero è tornato sulla clamorosa lite in diretta con Lele Adani di Sky: “Oggi sono più tranquillo, ieri mi sono arrabbiato un po’. Sentire ogni volta la ramanzina e le spiegazioni su cosa si deve fare non lo accetto. Mi sono arrabbiato, sono umano, ma è successo più volte. Accetto le critiche, ma discutere del lavoro altrui, dove uno non è ferrato, è una mancanza di rispetto e di educazione”.

Quindi sull’ennesimo scudetto e sul flop in Champions: “Abbiamo vinto il campionato con cinque giornate d’anticipo, la coppa invece c’è rimasta un po’ di traverso ma è una competizione difficile. Negli ultimi cinque anni il nostro livello si è alzato notevolmente. Perdendo almeno siamo simpatici”.