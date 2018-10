Allegri e Ronaldo in coro sui social: “Complimenti ai ragazzi, forza Juve”

Come un coro perfettamente sincronizzato, Massimiliano Allegri e Cristiano Ronaldo affidano ai social impressioni e complimenti dopo la roboante vittoria in Champions della Juventus sullo Young Boys.

Il tecnico ha visto la partita dalla panchina, il portoghese dalla tribuna per squalifica. Entrambi, comunque, si sono goduti lo spettacolo. “La chiave di questi risultati è la semplicità”, ha scritto Allegri nel canonico messaggio su Twitter post gara. “Complimenti ai ragazzi”.

Messaggio dai toni simili per CR7: “Complimenti ai ragazzi per un’altra importante vittoria, forza Juve“. L’asso lusitano tornerà a disposizione per il prossimo match di Champions contro la sua ex squadra, il Manchester United.