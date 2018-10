Allegri: “Ronaldo è sereno, sta lavorando bene. Genoa squadra fisica, non sarà facile”

Ancora parole d’elogio quelle di Massimiliano Allegri verso Cristiano Ronaldo: nel corso della conferenza stampa alla vigilia di Juventus-Genoa l’allenatore dei bianconeri si è lasciato andare ad un commento sulla situazione attuale che circonda CR7.

“CRISTIANO SI E’ INSERITO BENE, E’ UN RAGAZZO UMILE”

“Cristiano è molto sereno, sta lavorando bene. Le accuse? Sono cose personali, non posso e non devo rispondere. Si è inserito molto bene, con grande umiltà, mettendosi a disposizione della squadra – ha spiegato il tecnico -. Ha portato attenzione e senso di responsabilità, che questa squadra ha comunque sempre avuto. E poi fa gol, quello che sa fare meglio di tutto oltre che molti assist”.

“IL GENOA? MI ASPETTO UNA SQUADRA FISICA”

“Arriviamo da 10 vittorie: questo è un momento in cui la troppa positività abbassa l’energia. Tutti dicono che vinceremo sempre. Ma attenzione: nelle ultime gare in casa con il Genoa abbiamo faticato”. Mister Allegri non vuole sottovalutare l’impegno casalingo di domani, e sottolinea la pericolosità del “grifone” e del suo bomber: “Piatek è un catalizzatore di palloni in area. Questo Genoa di Juric non lo abbiamo mai visto, ma immagino sarà simile a quando lo allenava in passato: una squadra fisica.”

GLI INDIZI DI FORMAZIONE

Come sempre durante le conferenze stampa pre-partita, Allegri ha dispensato indizi di formazione: “De Sciglio sta bene e anche Douglas Costa, a loro manca mettere minuti. Non ancora disponibili Spinazzola e Khedira, che speriamo di avere per la sfida con il Manchester United. Dybala? Potrebbe giocare, devo valutare. Di sicuro riposa Chiellini“