«Da Allegri a Rugani, Vip a lezione di inglese»

“In English please!”, “In inglese per favore!”. «Più che un libro di regole grammaticali – ci spiega l’autore Daniele Novara, docente di inglese e spagnolo – è una vera e propria guida da leggere sull’aereo, prima di mettere piede in Inghilterra o in qualche paese anglofilo. Una guida pratica prima di arrivare a destinazione».

L’idea di scriverlo gli è venuta qualche anno fa, su sollecitazione di alcuni suoi allievi: «L’ho scritto – racconta Daniele – dopo aver maturato un po’ di anni di esperienza in aula. Ed è proprio su questa esperienza che si basa il libro». Edito dalla casa editrice Editris, il libro, vendutissimo su Amazon, è arrivato già alla sua quarta ristampa. Testimonial d’eccezione anche alcuni allievi Vip di Daniele Novara. «Il primo è stato Allegri, allora tecnico della Juve – racconta Daniele -. È stata la scuola per cui lavoro ad affidarmelo: con lui lezioni “one to one”, anche in situazioni di vita quotidiana, “in the contest”, come quella di andare a prendere un caffè insieme al bar. Passavamo diverse ore insieme, preparando non solo la teoria, ma anche la pratica con simulazioni di conferenze, allenamenti e interviste in lingua. Ogni tanto ci sentiamo ancora, anche nel periodo del lockdown. Ma ora lui gira parecchio tra Livorno, Milano e Brescia. Qualche volta viene anche a Torino».

Studiare inglese, per Massimiliano Allegri, avrebbe significato la possibilità di andare ad allenare all’estero, in Premier League per esempio. L’ex tecnico della Juventus è ancora a caccia di una panchina ma tempo fa il suo nome era stato fortemente accostato all’Arsenal per il dopo Wenger: «E c’è chi credeva che fossi un emissario dei Gunners – ricorda sorridendo Novara – e per questo mi fermavano per strada per chiedermi notizie sul futuro del mister». Non solo Allegri. Poi è toccato a Federico Bernardeschi. Lezioni durate un anno quelle con l’ex centrocampista della Fiorentina. «Abbiamo iniziato con l’inglese – rivela Novara -. Federico avrebbe voluto cominciare anche con lo spagnolo ma poi ha dovuto smettere per motivi personali». Ma è bastata qualche foto sui social con Allegri prima e con Bernardeschi per scatenare la curiosità di un altro calciatore bianconero.

Stiamo parlando di Daniele Rugani: «Molto motivato a migliorare. Un altro grande appassionato di inglese – dice il docente -. Talmente appassionato da essersi letto anche dei libri in lingua, come “Harry Potter”. Con lui, poi, ho cominciato a dare lezioni anche alla sua fidanzata, la telegiornalista Michela Persico. È divertente fare lezione con loro: si sfidavano a colpi di test. Hanno sempre studiato con grande costanza».