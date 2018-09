Allegri: “Con sacrificio e spirito di gruppo si esce da situazioni complicate”

Come di consueto, Massimiliano Allegri affida ai social network il compito di riassumere le sue sensazioni dopo l’ennesima notte magica della Juventus. La vittoria di Valencia, nonostante la clamorosa espulsione di Cristiano Ronaldo, ha messo subito in discesa il cammino in Champions dei bianconeri.

“Con sacrificio e spirito di gruppo si esce dalle situazioni complicate”, scrive su Twitter l’allenatore della Juventus. “Complimenti per l’attenzione e la pazienza!”, le parole dolci rivolte ai suoi giocatori.

La Juventus tornerà in campo domenica sera, stavolta per il campionato, con la sfida in trasferta sul campo del Frosinone in programma alle 20.30.