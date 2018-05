Allegri scaramantico: “Scudetto alla Juve? Ci mancano 3 punti”

Il tecnico bianconero: "Fatto un bel passo avanti. Peccato per quel pasticcio in difesa. Douglas Costa? Uno di quei giocatori che fa la differenza"

I tre punti arpionati ieri, dopo la vittoria in rimonta sul Bologna, non danno ancora la certezza dello scudetto, ma per la Juventus “è un bel passo avanti” dice Massimiliano Allegri. “Ma mancano ancora tre punti” aggiunge indossando i panni dello scaramantico. Una gara in salita per quella della “Signora“, passata in svantaggio “con quel pasticcio in difesa che ci è costato il rigore” e ritornati padroni del campionato “con un secondo tempo completamente diverso”.

LA SVOLTA: L’INGRESSO DI DOUGLAS COSTA

La svolta è stato l’ingresso di Douglas Costa, “uno di quei giocatori che fa la differenza, che spacca le partite” ammette Allegri. Partito dalla panchina – “stanotte gli è nata la bambina, ha riposato poco” -, il brasiliano è entrato in campo imprimendo l’ennesima svolta alla stagione della Juventus.

IL BOLOGNA HA GIOCATO UNA BUONA PARTITA

Allegri ha schierato Asamoah nella difesa a tre – “serviva qualità, mancava Howedes e ci voleva un mancino per liberare Alex Sandro” -, patendo la bella prova del Bologna: “Hanno giocato una buona partita, si sono difesi bene e noi ci abbiamo messo del nostro. Dybala? Finché la partita non si è sbloccata era difficile per tutti, gli spazi erano molto stretti, anche contro la Lazio fecero una partita ordinata, ma Paulo nella ripresa ha fatto molto bene”.

LICHTSTEINER LASCIA A FINE STAGIONE

I fischi al 45′ non sono piaciuti a Lichtsteiner: “Nel calcio ci vogliono incoraggiamenti, non fischi”, ha detto lo svizzero confermando che lascerà la Juventus a fine giugno.