Massimiliano Allegri tira un sospiro di sollievo dopo la sofferta vittoria in rimonta della sua Juve contro il Chievo. Le prime parole sono, ovviamente, per Cristiano Ronaldo: “Si vede che è un giocatore diverso: ha fatto un paio di movimenti giusti, i centrocampisti avrebbero dovuto dargli la palla meglio. Quello che mi ha colpito di più – ha detto ai microfoni di Sky – è la semplicità con cui si è calato nella Juve. E’ stata una buona partita e, alla fine, era felice per la vittoria”.