Allegri soddisfatto: “Bella vittoria, giusto che gli arbitri usino il Var”

“Bella vittoria, era importante chiudere bene il girone di andata. Abbiamo rischiato all’ultimo quando la Sampdoria aveva pareggiato, fortunatamente c’era fuorigioco”. Massimiliano Allegri si gode la vittoria della Juventus contro i blucerchiati e tira un sospiro di sollievo per il gol annullato, quasi allo scadere, a Saponara dal Var.

NON E’ STATA UNA PARTITA SEMPLICE

“Non è stata una partita semplice, abbiamo avuto tante occasioni poi è arrivato questo rigore e lì siamo andati in confusione: abbiamo perso un po’ la testa”, ammette il tecnico bianconero ai microfoni di Sky riferendosi al momentaneo pari siglato da Quagliarella dal dischetto. “Ci siamo innervositi, questo vuol dire che abbiamo ancora cose da migliorare”, aggiunge l’allenatore, che in merito al gol annullato alla Samp nel recupero dice: “C’è il Var ed è giusto che lo usino quando lo ritengono più opportuno. L’arbitro ha arbitrato bene, è stata anche una bella partita”.

BILANCIO DEL GIRONE D’ANDATA POSITIVO

Il bilancio alla fine del girone di andata non potrebbe essere più positivo: “Bisogna migliorare alcuni momenti della partita, come ad esempio oggi dopo l’1-1. Nel secondo tempo abbiamo subìto troppe ripartenze su palle perse e questo non deve accadere”.

CON CR7 PIU’ POSSIBILITA’ DI VINCERE LA CHAMPIONS

“La Champions? Non è questione di crederci, la percezione è che con l’arrivo di Cristiano Ronaldo abbiamo più possibilità. Ma bisogna arrivarci bene mentalmente. Finora abbiamo fatto bene, ma quello che conta è da gennaio in poi” aggiunge poi il tecnico della Juventus. “Lui a fare gol, e anche a giocare, è il più bravo al mondo. Oggi ha preso anche la traversa, ma tutti hanno fatto una buona partita. Dybala sta facendo molto bene, anche se non ha fatto gol ti dà qualità e distribuzione di gioco. Sono contento di tutti, è stata un’annata solare veramente importante” conclude.