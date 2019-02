Allegri spaventa la Juve: “Il mio futuro? Di sicuro non c’è niente”

Niente cali di tensione. Contro il Frosinone Massimiliano Allegri vuole vedere una Juventus concentrata e determinata, senza pensare anticipatamente al cruciale appuntamento di Champions della prossima settimana in casa dell’Atletico Madrid. Domani, alle 20.30, i bianconeri devono focalizzarsi solo sul campionato.

“Pensiamo a battere il Frosinone, è fondamentale portare a casa i tre punti”, esordisce il tecnico della Juve. “Sarebbe una vittoria in meno da centrare in vista dell’obiettivo scudetto. Cosa dobbiamo fare? Una partita seria, per migliorarci. Solo dopo potremo iniziare a preparare al meglio la sfida di Champions League“.

Per Allegri in questo momento “la squadra sta bene, è concentrata. Comincia una serie di partite importanti, in cui ci giochiamo moltissimo. Ramsey? C’è tempo, ne parleremo tra qualche mese”. Nessuna voglia di anticipare i tempi anche sul suo futuro: “Sto qui da cinque anni e sono felice, sono concentrato su quello che dobbiamo portare a casa in questa stagione e non penso ad altro”, dice Allegri. “Ho un contratto, ma di sicuro non c’è niente”.