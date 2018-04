Allegri, testa al campionato: “Non voglio più sentire parlare di Madrid”

Testa al campionato, c’è il settimo scudetto consecutivo da conquistare. “Ora è il momento di stare zitti, non voglio più sentire parlare di Madrid” ha detto Massimiliano Allegri in riferimento allo scontro tra Maurizio Crozza e Mehdi Benatia. “Giudicare dall’esterno non è mai semplice, ma è passata una settimana e non dobbiamo disperdere energie fuori dal campo”.

La Juve è di scena a Crotone, un match da non sottovalutare per la squadra di Zenga ha bisogno di punti salvezza. Possibile il turnover, anche perché domenica è in programma lo scontro diretto col Napoli allo Stadium.

“Domani giocherà Szczesny. Barzagli è a disposizione, mentre Pjanic no (ballottaggio Bentancour-Marchisio, ndr). Devo valutare Bernardeschi. Higuain? Se sta bene gioca, non mi importa della diffida”.