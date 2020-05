Allenamenti collettivi dal 18, via libera da Spadafora: “Figc ha riadattato protocollo”

Dopo aver espresso anche in mattinata al Senato le sue perplessità sulla possibile ripresa del campionato di calcio, il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora ha dato il via libera alla ripresa degli allenamenti collettivi delle squadre professionistiche a partire da lunedì 18 maggio.

“Pochi minuti fa ho ricevuto una lettera del presidente della Federcalcio Gabriele Gravina: mi ha comunicato che la Figc ha accolto tutte le osservazioni del Comitato tecnico scientifico riadattando il proprio protocollo e consentendo senza altre difficoltà di poter riprendere gli allenamenti collettivi dal 18 maggio”, le parole del ministro a Montecitorio.

E la Lega Serie A, riunita in assemblea in videoconferenza, è già d’accordo sul calendario: approvata a larga maggioranza la data del 13 giugno per la ripresa del campionato, in modo da poter disputare i 12 turni rimanenti (più i recuperi delle quattro gare non disputate: Inter-Sampdoria, Atalanta-Sassuolo, Verona-Cagliari e Torino-Parma) e di chiudere la stagione entro il 2 agosto. Riprendendo il 13 giugno, ci sarebbe anche spazio per le semifinali di ritorno e la finale di Coppa Italia: in lizza ci sono Juventus, Milan, Napoli e Inter.