Allianz terzo per spettatori, Olimpico 11°

Anche la graduatoria degli spettatori medi a partita conferma le posizioni di Juventus e Torino: bianconeri tra i primissimi posti, granata nell’anonimato del centro classifica. Già, perché l’Allianz Stadium si conferma tra gli impianti più pieni nell’anno solare 2019: oltre 39mila le presenze medie a gara per le partite della formazione di Massimiliano Allegri e di Maurizio Sarri ora, vale a dire il 97 per cento della capienza totale dello stadio.

Un record condiviso con il Cagliari, anche se il numero di spettatori più alto è di Inter e Milan: i nerazzurri guardano tutti dall’alto con 63.697 tifosi, i rossoneri sono dietro di circa diecimila persone. Ma San Siro può contenere praticamente il doppio degli spettatori rispetto all’Allianz Stadium.

E il Toro? Per trovare i granata, bisogna scorrere la classifica e arrivare all’undicesimo posto. Sono circa 22mila gli spettatori che ha ospitato in media l’Olimpico Grande Torino nelle gare di Belotti e compagni in questo 2019 di alti e bassi. Numeri importanti se si considera la capienza dello stadio, che con 27.994 posti a sedere vuol dire che è stato riempito in media per quasi l’80 per cento del totale, ma che paragonato alle altre squadre è inferiore anche a Lecce, Bologna e Genoa.

E, altro dato da non trascurare, in questo girone di andata giunto quasi al termine, il Toro ha già ospitato praticamente tutti i big match, quelli che attirano il maggior numero di spettatori: dal Grande Torino sono passati il Napoli, le due milanesi, la Juve. Dunque, a meno di clamorose impennate nel rendimento dei ragazzi di Mazzarri, il dato è destinato a calare.