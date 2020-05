All’ombra del ponte Morandi il piano di sangue di “Blondi”

Esiste una Genova da cui non si vede il mare, ma solo il letto spesso secco del Valpocevera. E ci sono, o meglio c’erano, case di un quartiere che, quando se ne esce, si dice «vado a Genova» come appunto fosse un’altra città. All’ombra del ponte Morandi. Che crollerà, lo sappiamo bene, e sarà anche il momento decisivo per tutta la narrazione. Bruno Morchio lascia da parte il suo Bacci Pagano in “Dove crollano i sogni” (Rizzoli, 18 euro; ebook 9,99 euro) e usa gli occhi e la voce di una ragazza di quasi 18 anni, Ramona ma per tutti “Blondi”. Lei e il suo fidanzato Cris, che è orfano di madre e ha il padre schiavo dei videopoker, mentre lei il padre non l’ha mai conosciuto e ha una madre che si lascia andare tra un lavoro pesante e l’alcol, tirano avanti giornate che non sono scandite né dal lavoro né dalla scuola, ma solo dal non riuscire a scorgere un orizzonte. Ci sono la Pam, la Ketty, c’è Pablo che è forse l’unico che capisce che con il lavoro potrà uscire da quella situazione di periferia difficile (o semplicemente abbandonato), c’è Alex che è ragioniere. Le chiacchiere in cortile, le canne, le partite della Samp, i piccoli spacciatori. E niente mare, niente futuro. Blondi crede di meritare di più nella vita, sogna il Costarica e per arrivarci coinvolge Cris in un’azione ben più che criminale. Con un linguaggio che è quello di una ragazza diciassettenne e l’ottica di chi si sente ai limiti, Bruno Morchio traccia una narrazione cruda e sincera, portandoci, nonostante il sanguinoso progetto, per certi versi a empatizzare sia con Blondi sia con Cris, che è forse troppo ingenuo o troppo innamorato per non capire che, fatti certi passi, non si torna più indietro. C’è la Genova del quartiere Certosa, c’è gente operosa e ci sono i vecchi che pensano alle fabbriche ormai chiuse. C’è il silenzio genitori-figli, c’è un fare gruppo che non è essere comunità, ma un ritrovarsi come se non ci fosse nient’altro di meglio, come se il destino non offrisse che una via di uscita. Ma servono soldi, tanti soldi, e allora si progetta l’inosabile. Ma spargere il sangue, si sa, non è mai l’ultimo atto, né mitologicamente né realisticamente, anzi di solito è il primo atto che precipita nell’abisso. E il miraggio di farcela, di scampare tanto alla giustizia quanto alla coscienza, è fragile ed evanescente. Fino a quella mattina di metà agosto in cui la furia si è abbattuta su Genova, reclamando un pesante tributo: un incontro con il destino, per Blondi e non solo lei, nel rumore atroce dei tuoni, nelle grida delle sirene e dell’orrore strillato dal mondo intero di fronte al ponte che crolla, portandosi dietro ben più che i sogni di un’adolescente