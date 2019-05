All’ospedale Molinette con una freccia nel cuore: salvato

C’è voluto un intervento chirurgico di estrema complessità, protrattosi per diverse ore, ma alla fine i cardiochirurghi dell’ospedale Molinette sono riusciti a mettere in salvo un paziente trasportato in elicottero da Aosta e presentatosi in sala operatoria con una freccia conficcata nel cuore.

L’uomo, un 50enne di Aosta, purtroppo non era stato folgorato da Cupido: pare anzi abbia tentato il suicidio (ma su questo aspetto sono in corso indagini). Tentativo non riuscito, in ogni caso, perché l’equipe diretta da Mauro Rinaldi ha estratto il dardo dal ventricolo sinistro e dal polmone, salvando la vita all’uomo.

Il 50enne è arrivato in ospedale perfettamente cosciente, intorno alle 22 di ieri sera. È stato messo sotto ventilazione extracorporea al termine dell’operazione, ma le sue condizioni non destano preoccupazioni. Già nel 2017 un uomo di 40 anni si presentò alle Molinette con una freccia conficcata nel collo, che gli aveva perforato l’arteria tiroidea: anche in quel caso, i medici riuscirono a salvarlo.