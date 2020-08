Almeno i banchi…

La richiesta che arriva dal mondo della scuola pare quasi un gesto di rassegnazione: «Diteci almeno quando avremo i banchi». Sì, i nuovi banchi monoposto, che ancora non si capisce quanti saranno e dove verranno adottati realmente, perché è impossibile per qualunque azienda produrre tutti quelli necessari in questo tempo. Siamo a meno di un mese dal suono della prima campanella, eppure la riapertura è ancora talmente in bilico che il ministro Azzolina deve sbilanciarsi a dire «vogliamo riaprire le scuole», come se appunto fosse ancora tutto in dubbio. Forse anche per questo aggiunge «non vogliamo doverle richiudere». Il grande rischio, la grande paura, di cui però non è certo colpevole il mondo della scuola. Gli istituti sono stati chiusi (tardivamente? troppo a lungo? sono dubbi difficili da risolvere, in ogni caso) per il timore che diventassero focolai impossibili da arginare. Viene da chiedersi se mettere, e mantenere, in sicurezza una scuola sia più complicato che farlo con una spiaggia (le discoteche sono un discorso a parte, infatti sono state chiuse, o meglio è stato vietato il ballo). La paralisi del mondo della scuola avrebbe ricadute sull’intera organizzazione sociale, sulle famiglie, di conseguenza sulle imprese: la teledidattica, inoltre, abbiamo visto che non è la soluzione a ogni cosa. Bisognerà mettere postazioni di controllo in ogni istituto così come sta avvenendo negli aeroporti? O il controllo, e la responsabilità di conseguenza, sarà tutta dei presidi e degli insegnanti? Il tempo stringe, ma a ogni incontro fra le parti emergono più incertezze che sicurezze. Sarà per questo che si arriva a chiedere almeno l’indispensabile.

