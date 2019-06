Gli agenti del commissariato di Rivoli hanno arrestato due italiani di 34 e 32 anni per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Dopo un’attenta attività investigativa, i poliziotti hanno perquisito l’abitazione dei due, ad Alpignano, trovando 26 grammi di cocaina, materiale per il confezionamento delle dosi e oltre 2mila euro in contanti.