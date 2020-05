Alpignano, paura al centro di accoglienza: migrante aggredisce operatrice e la manda in ospedale

Arrestato giovane gambiano che si è scagliato anche contro i carabinieri. La vittima ricoverata per sospetta rottura del menisco

Paura al centro di accoglienza straordinaria di Alpignano, in provincia di Torino. Ieri sera un migrante ha danneggiato i locali del centro per poi aggredire un’operatrice. Quando i carabinieri sono arrivati sul posto, lo straniero si è scagliato anche contro di loro. Il giovane, un 21enne del Gambia, è stato arrestato per danneggiamento, resistenza a pubblico ufficiale e violenza e minaccia a incaricato di pubblico servizio.

La vittima dell’aggressione è ora ricoverata all’ospedale di Rivoli: si teme la rottura del menisco al ginocchio destro.