Alpignano, scommesse illegali sulla Serie A: denunciati e multati i gestori di un bar

Nei giorni scorsi la guardia di Finanza di Torino ha effettuato una serie di controlli in alcuni comuni della cintura torinese per contrastare le illegalità e, in particolare, lo spaccio di droga.

DROGA.

I finanzieri della compagnia di Susa, con la collaborazione della polizia municipale di Alpignano, hanno denunciato tre giovani, appena maggiorenni, perché nel corso delle perquisizioni delle loro abitazioni sono stati trovati in possesso di un centinaio di grammi di marijuana.

I tre, tra cui uno già noto agli inquirenti per possesso illegale di armi, sono anche responsabili, secondo quanto ricostruito, di avere ceduto dosi di sostanze stupefacenti ad alcuni minorenni.

SCOMMESSE.

Sono poi state identificate 50 persone, la maggior parte delle quali minorenni, che di solito si ritrovavano in un bar di Alpignano, dove venivano effettuate scommesse illegali sulle partite della Serie A e della Champions League.

I gestori del bar sono stati pertanto denunciati e sanzionati per migliaia di euro.

VANDALISMO.

Nel corso delle indagini, sono stati anche accertati diversi episodi di vandalismo, riconducibili ai ragazzi denunciati, verificatesi all’interno della biblioteca comunale di Alpignano e in altri edifici pubblici. Pareti imbrattate, vetrate infrante, porte divelte: queste le “imprese” dei giovani accertate dai finanzieri che hanno acquisito le immagini del circuito di videosorveglianza comunale.

I raid vandalici, che hanno causato danni per 10.000 euro, sarebbero avvenuti, secondo quanto emerso, per spezzare la noia della quotidianità.