Alpini all’erta!

La 91a edizione dell’Adunata Nazionale degli Alpini che si svolgerà a Trento dall’11 al 13 maggio rischia di essere “movimentata”. Mani ignote hanno già strappato e danneggiato molte bandiere tricolori che erano state appese in attesa dell’arrivo di centinaia di migliaia di penne nere da tutta Italia e dall’estero. La rivendicazione del gesto, anche se non esplicita, è apparsa sul blog “Rompetelerighe”, che fa capo ai gruppi di estrema sinistra e ai centri sociali di Trento.

Il comunicato ricorda “il tragico ruolo avuto dal corpo degli alpini durante la Seconda Guerra Mondiale nelle tentate (e fallite) campagne conquistatorie, volute dal fascismo, della Russia Grecia e Albania, accusando i militari di fedeltà al Regime e di aver commesso atti di violenza, come stupri e torture, nei confronti della popolazione civile di quei Paesi; proseguendo a tutt’oggi nel macchiare la loro penna nera di sangue innocente nelle missioni all’estero (Somalia, Iraq, Afghanistan, Libano)”.

Il demenziale post termina con un invito che suona come una minaccia: “che l’accoglienza sia calorosa a questo branco di assassini”. Di assassini i compagni trentini se ne intendono, perché i fondatori delle BR Renato Curcio e Mara Cagol erano iscritti alla loro Università, ma qui stanno prendendo un granchio colossale.

Scambiare per assassini i pacifici alpini che la prossima settimana invaderanno allegramente Trento riempiendola di canti, gags e simpatia è davvero difficile. Se l’intento era quello di far parlare di sé, gli autonomi trentini l’hanno (purtroppo) ottenuto. Ma se davvero assaliranno le penne nere, troveranno pane per i loro denti.