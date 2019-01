Alpinista precipita in Alta Val Susa, è la terza vittima della settimana in Piemonte

Tragedia in montagna, la terza della settimana in Piemonte. Il 33enne Matteo Feltro, tecnico del Soccorso alpino, è morto oggi in Alta Valle di Susa dopo essere precipitato per una decina di metri dalla cascate di ghiaccio nella frazione Bar Cenisio. Il Cnsas lo descrive come “un giovane molto preparato e attivo all’interno della Delegazione Valli di Lanzo”.

L’incidente si è verificato a un’altitudine di circa 1500 metri e il personale del soccorso alpino e del 118, subito allertati, si è trovato nelle condizioni di poter effettuare soltanto le operazioni di recupero della salma, che sono tuttora in corso.

Sull’episodio indagano i carabinieri della stazione di Susa, che stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.