Alpinista precipita sul massiccio del Monte Rosa, scattate le operazioni di ricerca

Paura in alta quota. Gli uomini del Soccorso Alpino piemontese sono impegnati, in queste ore, sul massiccio del Monte Rosa, in alta Val Sesia, nel Vercellese, per recuperare un alpinista precipitato durante l’ascesa della Punta Giordani (4.046 metri), lungo la Cresta del Soldato.

INDIVIDUATI I COMPAGNI DI CORDATA

A dare l’allarme, alla centrale operativa di Aosta, una guida alpina che era in zona ed ha assistito alla caduta dell’uomo, presumibilmente lungo il versante est della montagna. A causa delle condizioni meteo in peggioramento e della scarsa visibilità, i tecnici inviati sul posto a bordo dell’eliambulanza sono riusciti soltanto ad individuare i due compagni di cordata dell’alpinista precipitato, senza riuscire ad avvicinarsi.

ENTRA IN AZIONE IL SOCCORSO ALPINO

Dopo svariati tentativi l’elicottero valdostano è rientrato alla base passando l’intervento alle squadre del Soccorso Alpino piemontese che hanno attivato l’eliambulanza del 118 per il trasporto in quota delle squadre a terra.

SI VALUTA LE POSSIBILITA’ DI RECUPERO

I soccorritori stanno ora cercando di raggiungere i due superstiti via terra e riportarli a valle e di localizzare, subito dopo, l’uomo precipitato valutando le possibilità di recupero.

ALTRI DUE ALPINISTI IN DIFFICOLTA’ SUL MONVISO

Nel frattempo, mentre sul massiccio del Monte Rosa proseguono le operazioni di recupero, sulla cresta est del Monviso, altri due alpinisti (di nazionalità francesi) sono rimasti bloccati dalla nebbia. Per il maltempo il Soccorso Alpino non è al momento in grado di recuperarli con l’elicottero. Ai due, che sono comunque in buone condizioni di salute, è stato consigliato di non muoversi. I tecnici del soccorso alpino sono pronti a raggiungerli alla prima schiarita. Un miglioramento delle condizioni meteo è previsto a breve.