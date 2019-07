L'elicottero non arriva, Cassardo portato a valle con una slitta di fortuna. La Farnesina: "Lavoro senza sosta per assicurare i soccorsi necessari"

“Sembra di vivere dentro un incubo”. Così su Facebook l’alpinista Marco Confortola, in merito all’incidente che ha coinvolto il torinese Francesco Cassardo sul Gasherbrum VII.

“Ieri il mio papà di ottomila come lo chiamo io, Agostino Da Polenza, mi ha incaricato di seguire il recupero con l’elicottero militare pakistano del nostro sciatore connazionale Francesco. Dopo aver passato tutta la notte sveglio in contatto con il mio staff, Agostino e la parte politica italiana in Pakistan mi sono trovato di fronte a muri invalicabili – burocrazia- problemi assicurativi- organizzazione dei voli- altri problemi di soccorsi al k2 al Broad Peak e tuttora ancora di trovare la soluzione per far andare in volo questo benedetto elicottero – scrive -. Nel frattempo Denis, Don, Jarek e Januscius sono saliti verso il campo. In questi casi velocemente ognuno dà il massimo per le sue competenze-conoscenze per portare a casa il risultato ma oggi sono tremendamente deluso della macchina del soccorso qui Pakistan”.

“Adesso nuovamente con Agostino stiamo cercando una nuova soluzione affinché domani mattina l’elicottero vada in volo e mi porti a imbarcare il nostro amico per portarlo al più presto in ospedale. In 20 anni di elisoccorso non mi sono mai sentito così, avere un intervento da fare urgente, meteo ok, vento ok, visibilità perfetta aspettare in piazzola un elicottero che oggi non è mai arrivato e il mio pensiero è e rimane solo uno ‘dobbiamo salvarlo’”.

L’AGGIORNAMENTO

IL COMUNICATO DELLA FARNESINA

“In relazione all’incidente occorso all’alpinista italiano Francesco Cassardo sul Gasherbrum VII, su immediato e costante impulso del ministro Enzo Moavero, la Farnesina e l’Ambasciata d’Italia in Pakistan si sono attivate da ieri presso le Autorità locali, ottenendo l’intervento di soccorso tramite elicottero. Secondo quanto ci è stato comunicato, ragioni imperative di carattere tecnico hanno reso sinora impossibile tale intervento, perché gli elicotteri a disposizione delle unità di soccorso pakistane non hanno potuto effettuare in sicurezza l’operazione considerata l’alta quota dove si trova Francesco Cassardo.

Le istruzioni del ministro all’Ambasciatore sono di impegnarsi al massimo affinché si lavori senza sosta per assicurare i soccorsi necessari. Sono intanto giunti sul luogo dell’incidente due esperti alpinisti che intendono procedere a trasportare più a valle Francesco Cassardo, in maniera da permettere agli elicotteri di raggiungerli a una quota più sicura e consentita. La Farnesina è in contatto con i famigliari del connazionale e con le competenti Autorità pakistane; inoltre, continuerà a fornire ogni aggiornamento sull’evolversi della complessa situazione”.