Alpinista torinese precipita in Pakistan: condizioni gravi ma stazionarie

Sono gravi ma stazionarie le condizioni di Francesco Cassardo, il medico 30enne di Rivoli che lavora all’ospedale di Pinerolo vittima di un incidente in Pakistan, dove si è recato per scopi medici e umanitari: ha illustrato l’uso di un ecografo ai tecnici di un ambulatorio locale, a cui ha fornito anche farmaci e medicinali difficili da reperire nel paese asiatico.

L’incidente durante una discesa in sci dalla sommità del Gasherbrum VII in compagnia dell’alpinista e sciatore estremo Cala Cimenti, suo amico, lo stesso cui ha raggiunto la cima della vetta himalayana. Cassardo è scivolato per diverse centinaia di metri, rimediando numerose ferite. È rimasto cosciente e l’amico ha dato l’allarme, recandosi al campo base dopo averlo legato a una corda.

Cala Cimenti, che ha portato con sé sacchi a pelo e generi di conforto, è poi tornato in quota (circa 6300 metri) per dare supporto a Cassardo durante la gelida notte himalayana, con temperature che possono superare i 20 gradi sotto zero. Il medico di Rivoli è lucido e presto potrebbe essere raggiunto da un elicottero di soccorso con a bordo l’italiano Marco Confortola.