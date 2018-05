Alpinista torinese scivola lungo canalone a Cervinia, è in prognosi riservata

Sono gravi le condizioni di un alpinista di 45 anni residente in provincia di Torino che stamattina alle 11, secondo quanto riferito dal Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, è scivolato lungo un canalone sul versante di Cervinia dello Chateau des Dames.

L’uomo è scivolato verso il basso per diverse centinaia di metri, riportando diversi traumi in vari punti del corpo. L’incidente si è verificato a quota 3.369 metri, in Valtournenche, e per recuperare l’alpinista è intervenuto un elicottero del soccorso alpino valdostano.

Il 45enne è stato trasportato d’urgenza nel reparto di rianimazione dell’ospedale di Aosta, dove è attualmente ricoverato in prognosi riservata.