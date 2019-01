Alpinisti dispersi nella neve in Val Chisone: trovati morti. Sono precipitati dalla cima del Cristalliera

Ritrovati privi di vita i due giovani alpinisti dispersi da ieri sulle montagne della Val Chisone. Il macabro ritrovamento è avvenuto questa mattina a Roure, nella zona del Monte Cristialliera la montagna di 2.800 metri che fa da spartiacque tra la Val Susa e la Val Chisone. A individuare i corpi sono stati i tecnici del Soccorso alpino piemontese a bordo dell’eliambulanza del 118.

PRECIPITATI DALLA CIMA DEL CRISTALLIERA

Si tratta di Alessandro Miserensino, fotografo 22enne di Giaveno (Torino), e di Gabriele Boetti, 29enne torinese. I due escursionisti sono stati recuperati sotto la vetta della Punta Cristalliera, in un canalone, verso la Valle di Susa. E’ probabile che siano precipitati dalla cima, morendo sul colpo.

ERANO CADUTI IN UN CANALONE

Le due salme sono state recuperate dal soccorso alpino con l’elicottero del 118 e consegnate ai carabinieri. Sulle loro tracce, fin da ieri pomeriggio, si era messo il Soccorso Alpino, impegnato nelle ricerche insieme con vigili del fuoco, squadre del 118 e carabinieri mossisi dal campo base di Pracatinat.

L’ALLARME E’ STATO DATO DAI GENITORI

Secondo quanto ricostruito, i due avrebbero trascorso la notte tra sabato e domenica presso il bivacco del lago Laux, per cui è probabile che l’incidente mortale sia capitato nella giornata di ieri. A dare l’allarme erano stati i genitori delle vittime, che non avevano più dato loro notizie da sabato pomeriggio. I soccorritori hanno trovato la auto dei due escursionisti non lontano dal sentiero che porta a punta Cristalliera. Un percorso non difficile ma in questo periodo con lunghi tratti ghiacciati.

LE ALTRE TRAGEDIA SULLA NEVE

A causa del ghiaccio altri due alpinisti sono morti ieri in Lombardia, in due diversi incidenti, e una donna è rimasta ferita in modo grave, mentre sulla neve nei giorni scorsi sono morte due bambine: Camilla, 9 anni, a Sauze d’Oulx, sempre in Piemonte, e in Trentino Emily, 8 anni, che si è schiantata contro un albero con lo slittino sul quale viaggiava anche la madre, ricoverata a Bolzano in condizioni disperate. Un escursionista di 25 anni, Emanuele Milesi, è invece morto il 4 gennaio precipitando sotto la parete sud-est del Pizzo del Becco, sulle montagne di Bergamo, a 2.200 metri di quota.