Alta tensione al confine Italia-Francia: scontri tra manifestanti e Gendarmerie [LE FOTO]

No Tav in marcia per “liberare il confine”. Gli attivisti della Valle di Susa e la rete di solidarietà Briser les frontieres si sono dati appuntamento alle 12.30 a Claviere, presso la chiesa dove i volontari soccorrono i migranti di passaggio, per poi muovere alla volta di Nevache.

Lì, ieri, si è registrato il blitz del gruppo di estrema destra Generation Identitaire, che ha posto una lunga rete in plastica per bloccare il transito dei profughi.

“Un gruppo di neonazisti francesi e italiani – ha scritto il movimento No Tav – presidia il Colle della Scala. Tutto questo è inaccettabile ed è urgente dare una prima risposta, senza attendere. Le nostre valli ci appartengono e non possiamo lasciare dei fascisti nella libertà di circolare a pochi giorni dal 25 aprile. I partigiani che su queste montagne hanno dato tutto, anche la vita, si rivoltano nella tomba”.

SCONTRI AL CONFINE.

Si sono registrate tensioni tra i manifestanti dei movimenti No Tav e Briser les frontieres e le forze dell’ordine francesi al confine di Monginevro. Gli attivisti, circa 400, hanno trovato la strada sbarrata dalla Gendarmeria.