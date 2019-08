Altalena in campagna con fuori programma

Una donna vuole rendersi protagonista, ci riesce ma non nel modo sperato

Hanno organizzato tutto nei minimi dettagli, improvvisando un’improbabile altalena. Una donna piuttosto corpulenta si lascia legare all’improvvisato lenzuolo, grazie al quale inizia a fluttuare in modo addirittura leggiadro fin sopra le acque di un lago.

Evidentemente il ritmo per una sua amica o parente è troppo blando, motivo per cui la stessa decide di darle una spintarella. Non l’avesse mai fatto. Il tranquillo ondeggiare della donna lascia spazio a un ruzzolone a sorpresa, un fuori programma decisamente inatteso.