Altalene, scivoli e staccionate vanno ko: «Da febbraio via alle prime riparazioni»

Altalene senza seggiolini, giochi cinti dal nastro bianco e rosso, staccionate divelte e sedute a pezzi. È difficile trovare un’area giochi della Circoscrizione 4 che non sia entrata nel mirino dei vandali. All’altalena di piazza Moncenisio in borgo Campidoglio mancano da tempo entrambi i seggiolini, così come all’altalena di piazza Peyron. In corso Telesio le aree gioco sembrano davvero un campo di battaglia. I giardini del “Fungo”, ad esempio, sono addirittura circondati quasi per intero da grate e reti arancioni. In una situazione pressoché identica versano anche i giardini del Santus in corso Svizzera.

IN VIA SERVAIS

Giochi quasi tutti da sostituire anche all’interno del civico 92 di via Servais: le corde sono logore e i bambini rischiano di cadere dalle “giostrine”, Inoltre mancano numerosi listelli in legno delle sedute lungo il muretto che da molto tempo è da sostituire.

