Altech – L’assistenza per i tuoi PC e smartphone

Da dieci anni Altech, punto Vodafone, Tiscali, Lyca Mobile e Linkem in via San Secondo 21/G a pochi passi dal centro e da Porta Nuova, è simbolo di garanzia per tutto il mondo che ruota attorno all’informatica e alla telefonia. Grazie alla ventennale esperienza del suo titolare, Alberto Vischioni, e alla sua competenza, è sia punto di assistenza pc e smartphone (sostituzione hard disk, sostituzione display in caso di rottura, recupero dati), sia punto vendita di computer e smartphone nonché accessori e ricambi (carica batterie, chiavette usb, memory card, tastiere, mouse, alimentatori, hard disk), compresa l’installazione degli aggiornamenti di tutti i sistemi operativi.

Si effettuano preventivi gratuiti ed è garantita l’assistenza anche a domicilio.

Aperto dal lunedì al venerdì 9.30/13 e 15/19, il sabato 9.30/13.

Contatti: 011-7640480 / 3669326870