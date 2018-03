Alternanza scuola-lavoro: nel Castello di Miradolo la performance di artisti e studenti

Week end di studio e arte all’insegna dell’alternanza scuola-lavoro. Domani, sabato 24 marzo e domenica, 25 marzo, dalle 14,30 alle 18,30, negli spazi del Castello di Miradolo e del suo Parco storico, a San Secondo di Pinerolo (Torino), va in scena la performance conclusiva dei 500 ragazzi che hanno partecipato quest’anno al Progetto Ulisse, percorso didattico e formativo della Fondazione Cosso e di Avant-dernière pensée, rivolto agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado.

INSTALLAZIONI ARTISTICHE NELLE SALE DEL CASTELLO

Le sale del Castello di Miradolo saranno invase da multi-proiezioni, azioni artistiche, statue viventi, installazioni musicali e video. E poi da rap che cadenzano il cammino dei visitatori, da valigie che suggeriscono il viaggio per “conoscere più tempo”, da clessidre che lo scansionano nella sua ciclicità, da parole che lo raccontano nella sua negazione, mancanza, vuoto o nel suo rivelarsi in un “istante magico”, in cui si dilata, si ferma, diventando eternità.

PERCORSO ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

Il progetto, che rappresenta anche un percorso di alternanza scuola-lavoro, è un percorso di socialità intesa in chiave formativa, che ha l’obiettivo di promuovere gli strumenti creativi ed espressivi degli studenti, in rete con i docenti, così da calare l’esperienza nell’ambito scolastico, per connetterla ai programmi che quotidianamente vengono sviluppati in classe.

UNA DUE GIORNI A “PORTE APERTE”

La performance rappresenterà una due giorni a porte aperte, rivolta non solo alle famiglie ma alla collettività intera, che potrà assistere a uno spettacolo inedito in cui le visioni e le sperimentazioni dei ragazzi intorno al tema di Ulisse e il Tempo saranno centrali. La performance rappresenterà il primo appuntamento della primavera presentato dalla Fondazione Cosso: dal 31 marzo

LE INIZIATIVE NEL PARCO DEL CASTELLO

Il Parco del Castello di Miradolo sarà visitabile ogni fine settimana e si animerà con tante iniziative legate alla stagionalità e al tema della natura. Quest’anno il “Progetto Ulisse” ha ricevuto un importante riconoscimento dall’esterno, da parte della Fondazione CRT, che ha riconosciuto alla Fondazione Cosso un contributo.