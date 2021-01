Altri 20mila vaccini arrivati in Piemonte. «Usate 22mila dosi»

Metà del carico. Anziché 40mila, solo 20mila dosi consegnate. Il Piemonte ne attendeva il doppio, ieri, con il nuovo approvvigionamento programmato da Pfizer. « L’azienda produttrice ha recapitato oggi sul territorio piemontese parte della seconda fornitura, ovvero 20mila dosi. Le restanti 20mila, per ragioni logistiche di Pfizer, saranno consegnate domani» fanno sapere da piazza Castello, dopo una giornata di attesa per l’arrivo del nuovo carico che era da destinare a Città della Salute, San Giovanni Bosco e Maria Vittoria, San Luigi di Orbassano, Asl To3, Asl To5 e Ospedale di Alessandria. Questo dopo la beffa delle siringhe sbagliate arrivate da Roma per cui le Asl si sono arrangiate con i propri mezzi. Nessuna battuta d’arresto, però, per la campagna di somministrazione al personale sanitario e agli ospiti delle Rsa che prevede di coinvolgere 195mila persone interessate nella prima fase, di cui 120mila alle dipendenze delle Asl e il restante per dipendenti ed ospiti delle Rsa.

+++ CONTINUA A LEGGERE IL GIORNALE IN EDICOLA OGGI +++