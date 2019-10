Altri attacchi a capre e pecore: «Ora vogliamo sparare ai lupi»

Episodi segnalati in Val Chisone e in Val Pellice. La Cia chiede di aprire la caccia

«Bisogna riportare in equilibrio il rapporto tra uomo e natura, attraverso azioni preventive e piani di contenimento, altrimenti la protezione dei predatori finirà per portare all’estinzione i pastori». La Cia, per bocca del presidente regionale Gabriele Carenini, per l’ennesima volta lancia l’allarme predazioni concentrandosi sulle valli pinerolesi, dalla Val Chisone alla Val Pellice. L’appello, che richiede battute di caccia per contenere le presenze dei lupi, segue l’ultimo episodio di incontro con i lupi che ha visto protagonista il gregge di Sandra Botto di San Germano Chisone.

Qualche giorno fa, la donna ha sentito le sue capre agitarsi ed è corsa nel cortile, trovandone tre sventrate e le altre fuori dal recinto terrorizzate. «Ormai i lupi ce li troviamo in cortile, vengono e si prendono le galline, le capre… Non hanno paura di niente, nessuno può toccarli. Temo per la vita degli animali, ma soprattutto per la sicurezza dei miei bambini» è preoccupata Botto, che è madre di tre figli, di 12, 7 e 2 anni e mezzo.

La situazione non è migliore in Val Pellice, con il pastore Ivan Monnet che ha calcolato che quest’estate, tra Villar e Bobbio Pellice, sono stati predati almeno quaranta animali, in gran parte ovicaprini. Il pastore Danilo Garnier, per esempio, ha perso cinque pecore e due capre, uccise quest’estate in alpeggio a Villar Pellice e ha dovuto fare i conti anche con la lince: «Ora c’è anche lei, non solo il lupo».

«Di fronte a quanto sta avvenendo nessuno può voltare la faccia dall’altra parte. Il lupo spadroneggia nelle valli ed ora scende anche nei centri abitati, mettendo a rischio non solo gli animali, ma le persone, gli escursionisti, i camminatori – incalza Carenini -. Così come per la fauna selvatica, il lupo va gestito e non solo protetto».

Se la maggiore presenza del lupo è innegabile, occorre sottolineare che in realtà non si sono mai registrati attacchi all’uomo. La richiesta di sparargli è quindi vista male dagli animalisti e dai difensori di questo predatore, che sostengono che non sia pericoloso per l’uomo mentre per i danni ai pastori sono previsti rimborsi dagli Enti pubblici.